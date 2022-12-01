Леннокс Льюис: «Фьюри смотрит на бой с Чисорой как на разминку перед Усиком»
«Надеюсь, что получим желаемый результат». Промоутер Фьюри рассказал об организации поединка с Усиком
Уоррен заявил, что к бою с украинцем перейдут после победы Тайсона над Чисорой
01 декабря 16:11
Фото: XSPORT
Co-промоутер чемпиона WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) Фрэнк Уоррен рассказал Talk SPORT, что переговоры о бое за звание абсолютного чемпиона продолжатся после победы «Цыганского короля» над Дереком Чисорой (33-12, 23 KO):
Я надеюсь, что мы получим желаемый результат. И тогда сможем двигаться дальше с поединком Усик – Фьюри.
Известно, когда Александр Усик (20-0, 13 KO) прилетит в Лондон на бой Фьюри.
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