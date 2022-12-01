Красюк: «Усик не освободит титул ради поединка с Фьюри»
У Фьюри рассказали, когда Усик прибудет на бой Тайсона с Чисорой
Украинец не пропустит поединок своего потенциального соперника
01 декабря 15:28
Фото: Twitter
Co-промоутер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO) Фрэнк Уоррен сообщил в интервью Talk SPORT, когда Александр Усик (20-0, 13 KO) приедет в Лондон на поединок «Цыганского короля»:
Усик будет в рингсайде. Он прилетает в пятницу, и он будет на месте.
Фьюри рассказал, чем он лучше Усика.