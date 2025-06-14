Том Леффлер, промоутер бывшего временного чемпиона WBC в первом среднем дивизионе Сергея Богачука (26-2, 24 KO), для The Ring рассказал, с кем украинский боксер может встретиться в следующем поединке.

«Он официально назначен обязательным претендентом WBC, но титульный бой пока не объявлен. Сейчас это серая зона. Мы посмотрим, что произойдет после боя Себастьян Фундора – Тим Цзю.

Мы намерены дать Богачуку большой бой осенью. Фундора, Цзю, Виржил Ортис или Бахрам Муртазалиев – это отличные имена и соперники для Богачука. Сергею все равно, с кем драться, потому что он верит в то, что он лучший в первом среднем весе. Для него есть много отличных противостояний в этом дивизионе».