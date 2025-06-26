Олег Гончар

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Брайан Норман (28-0, 22 КО) устно согласился провести защиту титула против бывшего абсолютного чемпиона мира Девина Хейни (31-0, 15 КО), сообщает BoxingScene.

По информации источников, поединок планируют провести в ноябре, но место проведения еще не определено.

Норман настаивает, чтобы бой состоялся в полусреднем весе, а не в промежуточном или с ограничениями на следующий день после взвешивания.

Норман в своем последнем бою в мае 2025 года нокаутировал японца Джина Сасаки в пятом раунде, после чего стало известно, что Сасаки потерял часть памяти из-за полученных травм. Хейни, в свою очередь, 2 мая на Таймс-сквер в скучном бою победил Хосе Рамиреса единогласным решением судей.

Этот бой станет для Нормана первой защитой титула WBO, завоеванного в декабре 2024 года, а для Хейни – шансом вернуть чемпионский пояс в новой весовой категории.