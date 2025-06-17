Новицький – Сиренко: «Пока ты боксировал на ринге, я ломал людей на улице...»
Словесная битва между украинцами продолжается
около 2 часов назад
Андрей Новицкий / Фото - Facebook
Украинский боксер супертяжелого дивизиона украинец Андрей Новицкий (15-0, 11 КО) снова обратился к своему непобежденному соотечественнику Владиславу Сиренко (22-0, 19 КО).
«Пока ты боксировал на ринге, я ломал людей на улице и боксировал тоже, без папы решал вопросы, так что не жалуйся».
Новицкий сначала заявил, что Сиренко получил этот бой благодаря ему. Владислав отреагировал на эти слова.
Напомним, что украинские боксеры проведут бой 19 июля в андеркарде Усик – Дюбуа 2.