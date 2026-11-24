Официально: Уайлдер на шоу Фьюри – Джошуа проведет бой с грозным нокаутером
Американец впервые вернется на ринг после поединка с Чисорой
Конголезский боксер супертяжелого дивизиона Мартин Баколе (21-2-1, 16 КО) станет новым соперником экс-чемпиона WBC в хэвивейте американца Деонтея Уайлдера (45-4-1, 43 КО).
Баколе заменит чемпиона Zuffa в тяжёлом весе Джея Опетаю (31-0, 24 КО), который снялся с боя с Уайлдером.
Бой пройдет 11 декабря на стадионе «Принсипалити» в Кардиффе в андеркарде поединка Фьюри – Джошуа.
Изначально планировалось, что Мартин проведёт бой против нигерийского супертяжёловеса Соломона Адебайо. Баколе возвращается на ринг впервые с мая 2025 года, когда его бой против Эфе Аджагбы завершился решением большинства судей вничью.
Последний раз Уайлдер выходил на ринг в апреле этого года, когда победил Дерека Чисору раздельным решением судей.
Ранее сообщалось, что Рико Верховен может заменить Джея Опетаю в бою с Уайлдером.
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