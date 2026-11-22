Баколе может заменить травмированного Опетаю в бою против Уайлдера
Бой должен состояться 11 декабря
Конголезский боксер супертяжелого веса Мартин Баколе (21-2-1, 16 КО) станет следующим соперником бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера (45-4-1, 43 КО) вместо австралийца Джея Опетаи (31-0, 24 КО). Об этом сообщил промоутер конголезца Бен Шалом.
Я верю, что соперником Уайлдера станет Мартин Баколе.
Появился еще один желающий провести бой с Уайлдером – это экс-соперник Усика и Фьюри.
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