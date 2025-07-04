Денис Седашов

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Владимир Кличко в Instagram прокомментировал массированную атаку России на Украину, произошедшую в ночь на 4 июля.

путинская Россия хочет нас сломать. Но огонь нашей свободы никогда не угаснет. Ни одна бомба не сможет уничтожить нашу волю. Как закон физики, этот варварский поступок вызовет равную и противоположную реакцию. Слава Украине. Владимир Кличко

российский удар уничтожил офис Федерации футзала Киева.

В ночь против 4 июля Россия осуществила одну из самых мощных атак за последнее время, выпустив по Украине более 550 воздушных целей. Основным направлением удара стал Киев.