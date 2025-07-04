«Огонь нашей свободы никогда не угаснет». Владимир Кличко обратился к миру после обстрела Украины
Экс-чемпион мира выступил с мощным обращением после очередной ночной атаки
около 2 часов назад
Фото: abcnews
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Владимир Кличко в Instagram прокомментировал массированную атаку России на Украину, произошедшую в ночь на 4 июля.
путинская Россия хочет нас сломать. Но огонь нашей свободы никогда не угаснет. Ни одна бомба не сможет уничтожить нашу волю. Как закон физики, этот варварский поступок вызовет равную и противоположную реакцию. Слава Украине.
российский удар уничтожил офис Федерации футзала Киева.
В ночь против 4 июля Россия осуществила одну из самых мощных атак за последнее время, выпустив по Украине более 550 воздушных целей. Основным направлением удара стал Киев.