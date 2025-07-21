Отец Дюбуа признал величие Усика после поражения сына
Стенли Дюбуа заявил, что его сын сделал все возможное, но Усик продемонстрировал мировой уровень
около 2 часов назад
Отец экс-чемпиона IBF в тяжелом весе Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО) Стэнли Дюбуа прокомментировал поражение своего сына от абсолютного чемпиона мира Александра Усика (24-0, 15 КО). Слова отца боксера привел портал Seconds Out.
Ранее Усик одержал победу над Дюбуа нокаутом в пятом раунде.
Стэнли признал, что Даниэль выложился на полную, но этого оказалось недостаточно против мастерства Усика.
По его словам, украинский боксер продемонстрировал исключительный уровень, что и обеспечило ему победу.
Что касается будущего 27-летнего Даниэля, Стэнли подчеркнул, что решение зависит от самого боксера. Он отметил, что сын уже взрослый и сам определит свой путь к возвращению на вершину.
Напомним, что сразу после боя тренер Дюбуа со злости грубо обратился к Дереку Чисоре.