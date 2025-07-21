Олег Гончар

Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора (36-13, 23 КО) поделился мыслями о причинах поражения Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО) в поединке против абсолютного чемпиона мира Александра Усика (24-0, 15 КО), который завершился нокаутом в пятом раунде. Слова боксера привел портал Seconds Out.

Чисора считает, что Дюбуа упустил шанс из-за недостатка агрессии и неправильной подготовки. По его мнению, Дюбуа не использовал двойной джеб и не атаковал Усика так, как это делал в бою против Энтони Джошуа.

Дюбуа сдался еще когда вышел на ринг, потому что не использовал свой двойной джеб. Дерек Чисора

Он подчеркнул, что болельщики ждали от Дюбуа яростного наступления, но тот сдерживался, хотя имел все шансы на победу. Чисора также упомянул эмоциональный разговор с тренером Дюбуа Доном Чарльзом после боя, который резко отреагировал на вопрос о самочувствии боксера.

После боя я подошел к Дону Чарльзу, чтобы спросить, как у него дела. А он ответил: «Иди отсоси своему лучшему другу» — имея в виду Усика. Я лишь сказал что-то вроде: «Окей, без проблем, так и сделаю». Да, он действительно это сказал, но я все равно отношусь к нему с уважением. Это были просто эмоции. Дерек Чисора

Напомним, ранее Чисора просил Усика больше не бить британских боксеров.