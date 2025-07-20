Олег Гончар

В ночь на 20 июля на арене MGM Grand в Лас-Вегасе состоялся вечер бокса от Premier Boxing Champions, главным событием которого стал бой за титул WBC в полусреднем весе между легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 КО) и действующим чемпионом Марио Барриосом (29-2-2, 18 КО). Интересно, что 46-летний филиппинец до этого не боксировал четыре года.

Пакьяо на протяжении боя выглядел агрессивно, используя перемещения на ногах и атакуя комбинациями. Барриос, которому всего 30 лет, действовал осторожно, часто забывая о джебе и отдавая инициативу.

В нескольких раундах Мэнни доминировал благодаря активности, хотя его скорость уже не та, что была в лучшие годы. Именно поэтому Барриос эффективно контратаковал, но в целом выглядел пассивно.

Барриос не включался на полную даже в чемпионских раундах. Лишь в одиннадцатом раунде он потряс ветерана, но не развил эпизод.

После финального гонга судьи дали ничью: 115-113 — Барриос, и дважды по 114-114.

Напомним, ранее Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа.