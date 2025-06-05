Пакьяо не включил Мейвезера в топ-5 своих лучших соперников

В списке легенд бокса – Котто и Де Ла Хойя

около 11 часов назад

Флойд Мейвезер / Фото - Yahoo
Флойд Мейвезер / Фото - Yahoo
Владимир Кириченко Array

Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV назвал пять своих лучших соперников.

В этот список вошли Марко Антонио Баррера, Эрик Моралес, Хуан Мануэль Маркес, Оскар Де Ла Хойя, Мигель Котто и Антонио Маргарито.

Также Пакьяо объяснил, почему не включил в этот список непобежденного американца Флойда Мейвезера.

«Он не дрался. Он убегал 12 раундов. Вот так он побеждал. Честно, даже жалко, что фанаты смотрели на его скучные бои. Ведь это не то, чего они ждут от нас, от бойцов».

Напомним, следующий бой легендарного филиппинца состоится 19 июля. Его соперником станет обладатель пояса WBC в полусреднем весе американец Марио Барриос.

Ранее Пакьяо заявил, что не против встретиться на ринге с Джервонтой Дэвисом.

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