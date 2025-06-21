Пакьяо о Мейвезере: «Его бог — это деньги»
Филиппинец прокомментировал образ жизни Флойда
25 минут назад
Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO) высказался по поводу поведения экс-чемпиона Флойда Мейвезера.
Филиппинец заявил, что Мейвезер слишком сосредоточен на материальных ценностях. Слова приводит George Janko.
Да, он хвастливый. Складывается впечатление, что его бог — это деньги, вещи, богатство. И мне искренне его жаль. Я бы хотел поговорить с ним о слове Божьем, если он верит в Бога.
Легендарный боксер также рассказал, как сам обращается с деньгами:
Нужно иметь дисциплину и баланс. Когда зарабатываешь — помогай. Я, например, отдаю 10% на церковь, еще 10% — на помощь бедным, строительство жилья, поддержку людей.
«Я никогда в жизни не видел таких цифр». Лопес опроверг слухи о банкротстве Мейвезера.