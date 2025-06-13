Владелец титула WBO в первом полусреднем дивизионе американец Теофимо Лопес (22-1, 13 КО) отреагировал на слухи о банкротстве своего соотечественника легендарного боксера Флойда Мейвезера.

Цитирует Лопеса WBN.

«Говорю это, чтобы прояснить: Флойд Мейвезер не банкрот. Чемпион не банкрот. Он далеко не банкрот.

Этот выродок показал мне свой банковский счет – я никогда в жизни не видел таких цифр».