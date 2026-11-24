Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) для The Sun рассказал, что его жена Перис пережила три выкидыша.

Первый выкидыш произошел 12 лет назад.

«Я все помню. На таком сроке обычно не разрешают забирать ребенка, но я сказал: «Нет, это моя семья, поэтому я заберу ее». Много лет назад у меня были большие дорогие часы, которые лежали в массивной коробке из цельного красного дерева. Ребенок был совсем крошечным. Я отвез ее к отцу, и мы похоронили ее в саду – я и мои братья».

Заметим, что Тайсон и Перис воспитывают семерых детей.

Напомним, у Фьюри диагностировали шизофрению после боя с украинцем Владимиром Кличко.