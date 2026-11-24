«Похоронили ребёнка в саду». Фьюри – о семейной трагедии
Знаменитый британец поделился своей самой главной болью
Бывший чемпион мира в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) для The Sun рассказал, что его жена Перис пережила три выкидыша.
Первый выкидыш произошел 12 лет назад.
«Я все помню. На таком сроке обычно не разрешают забирать ребенка, но я сказал: «Нет, это моя семья, поэтому я заберу ее».
Много лет назад у меня были большие дорогие часы, которые лежали в массивной коробке из цельного красного дерева.
Ребенок был совсем крошечным. Я отвез ее к отцу, и мы похоронили ее в саду – я и мои братья».
Заметим, что Тайсон и Перис воспитывают семерых детей.
Напомним, у Фьюри диагностировали шизофрению после боя с украинцем Владимиром Кличко.
Промокод XSPORT на Подписку Кино+ТВ на 3 месяца действует скидка 35% до 31.12.2026
Поделиться