Сергей Разумовский

Британский боксер супертяжелого веса Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) рассказал о серьезных проблемах с психическим здоровьем, с которыми столкнулся после победы над Владимиром Кличко. По словам Фьюри, тогда ему поставили диагноз шизофрения и биполярное расстройство. Его рассказ приводит BBC Sport.

В ноябре 2015 года Фьюри победил Кличко в поединке за звание объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе. Однако успех на ринге не означал, что в личной жизни боксера все было в порядке. После боя он переживал тяжелый период и, как рассказал сам, боялся, что остаток жизни проведет в закрытой больничной палате.

Фьюри признался, что ему сложно передать словами, насколько болезненным было то состояние. Собственные переживания он сравнил с адом наяву и отметил, что мысли о будущем вызывали у него сильный страх.

Словами не передать ту тьму, в которой я оказался. Это было похоже на ад наяву. Я думал, что закончу жизнь в запертой комнате с мягкими стенами, и это меня страшно пугало. Тайсон Фьюри британский боксер

В следующем году после победы над Кличко, в 2016-м, британец впервые объявил о завершении карьеры. Это произошло на фоне его психологических проблем и положительного результата допинг-теста на кокаин.