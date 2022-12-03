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«Помолился с ФСБшниками?». Ломаченко окончательно похоронил свою репутацию для украинских фанатов

Количество хейта в соцсетях у боксера зашкаливает
Бокс Профессиональный бокс
02 декабря 23:28
«Помолился с ФСБшниками?». Ломаченко окончательно похоронил свою репутацию для украинских фанатов
Василий Ломаченко

2 декабря Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра в Киеве была зарегистрирована как монастырь в составе ПЦУ, в следствии контрразведывательных мероприятий в рамках системной работы СБУ по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

В этот же день экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) опубликовал пост с геолокацией Лавры, в комментариях к которому, некогда популярного боксера уничтожили его же фанаты:

Отметим, что это далеко не первый подобный пост Василий Ломаченко, которого уже перестали поддерживать даже «коллеги по цеху».

 

Женя Евдокимова
Рейтинг:
(Голосов: 4)

Теги

Василий Ломаченко

Комментарии 4

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3 декабря 2022г. 18:39
Как мы любим  когото  обосрать .....а депутаты которые  ромашка  с фронта миллионы...но вы слово боитесь сказать им ... задумайтесь
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3 декабря 2022г. 12:06
Як ми любимо когось обсудити . Людина не дала жодної інформації, а ви вже накинулись.
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3 декабря 2022г. 09:32
звичайний штопаний гарндон путіна..
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3 декабря 2022г. 10:39
Молодец Василий! Спаси Господи за истинную веру православную! УПЦ Святая Христовая превыше всего! Слава Богу! Многая и благая лет тебе!
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