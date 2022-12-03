«Помолился с ФСБшниками?». Ломаченко окончательно похоронил свою репутацию для украинских фанатов

Количество хейта в соцсетях у боксера зашкаливает

Василий Ломаченко

2 декабря Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра в Киеве была зарегистрирована как монастырь в составе ПЦУ, в следствии контрразведывательных мероприятий в рамках системной работы СБУ по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

В этот же день экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) опубликовал пост с геолокацией Лавры, в комментариях к которому, некогда популярного боксера уничтожили его же фанаты:

Отметим, что это далеко не первый подобный пост Василий Ломаченко, которого уже перестали поддерживать даже «коллеги по цеху».