Денис Седашов

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Виктор Постол (33-6, 12 КО) выйдет на ринг на вечере бокса SpartaBox Faniian Promotion, который состоится 29 ноября в Ужгороде. Об участии украинца сообщил руководитель промоутерской компании Игорь Фаниан в интервью Sport RBC.UA.

Имя соперника Постола объявят позже. Вечер бокса посвящен Патрульной полиции Украины.

В главном поединке шоу чемпион WBO Global в первом полусреднем весе Арам Фаниан (26-2, 6 КО) проведет защиту титула против доминиканца Сауля Луны (12-3-1, 3 КО).

Предыдущий бой Виктор Постол провел 4 апреля 2026 года, проиграв мексиканцу Франсиско Сандовалю (15-1-1, 8 КО).

WBO удовлетворила апелляцию Фаниана – бой с аргентинцем признали несостоявшимся.