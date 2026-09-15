Всемирная боксерская организация (WBO) удовлетворила апелляцию команды украинского боксера первого полусреднего дивизиона Арама Фаняна (26-2, 6 КО) на результат боя с аргентинцем Игнасио Ирибарреном (15-0-1, 5 КО).

Поединок был признан несостоявшимся.

«Организация признает Арама действующим обладателем титула WBO Global, а результат дуэли остается No Contest, как уже ранее постановила Национальная лига профессионального бокса Украины.

Отметим, что WBO полагает, что удар Арама Фаняна был преднамеренным нарушением, но согласно Unified Rules of Boxing, как отмечает Апелляционный комитет WBO, дисквалификация из-за преднамеренного фола оправдана, если полученная травма настолько серьезна, что бой необходимо немедленно прекратить.

WBO же, учитывая медицинские документы, пришла к выводу, что такой травмы не было. Правильным наказанием должно было быть снятие двух очков с Фаняна, а не дисквалификация.

Также Всемирная боксерская организация рекомендует боксерам провести реванш. Это именно рекомендация, не постановление или решение».