Претендент на титул Усика сомневается, что у украинца нет никаких шансов против Фьюри

Фото: Queensberry Promotions

Претендент на пояс WBO Джо Джойс (15-0, 14 KO) сомневается в безоговорочной победе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO) над Александром Усиком (20-0, 13 KO):



Конечно же, Фьюри может менять стойки, он выше и способен сделать поединок жестким. Но против Джошуа Усик показал, что может поддерживать высокий воркрейт и наносить много ударов на протяжении 12 раундов. У него тоже есть навыки. Поэтому я считаю, что этот бой будет более близким, чем считают люди.