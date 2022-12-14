Бывший тренер Джошуа – о поединке с Усиком: «Мы выступили лучше, чем кто-либо ожидал»
Претендент на титул Усика сомневается, что у украинца нет никаких шансов против Фьюри
Джойс считает, что бой будет гораздо ближе
14 декабря 18:52
Фото: Queensberry Promotions
Претендент на пояс WBO Джо Джойс (15-0, 14 KO) сомневается в безоговорочной победе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO) над Александром Усиком (20-0, 13 KO):
Люди думают, что это будет односторонняя победа Фьюри, но я считаю, что это сложный поединок для Тайсона. Мне кажется, что бой получится близким.
Конечно же, Фьюри может менять стойки, он выше и способен сделать поединок жестким. Но против Джошуа Усик показал, что может поддерживать высокий воркрейт и наносить много ударов на протяжении 12 раундов. У него тоже есть навыки. Поэтому я считаю, что этот бой будет более близким, чем считают люди.
Усик ответил, почему Фьюри ему не врезал при встрече.
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