Промоутер Дюбуа поставил Фьюри выше Усика в рейтинге боксеров тяжеловесов
Легендарный функционер ничем не удивил
около 1 часа назад
Фрэнк Уоррен, промоутер экс-чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) и обладателя титула IBF в хэвивейте Дэниеля Дюбуа (22-2, 21 КО), разделил боксеров супертяжелого веса на четыре группы – GOAT, легенда, отличный и хороший боксер.
Деонтей Уайлдер?
«Хороший».
Джозеф Паркер?
«Хороший».
Энтони Джошуа?
«Хороший».
Джордж Форман?
«Легенда».
Тайсон Фьюри?
«Не могу сказать пока точно, но на данный момент он — легенда, на грани с «отличными».
Майк Тайсон?
«Имя легендарное, но «отличный».
Александр Усик.
«Он отличный. Сделал всё, что от него просили».
Леннокс Льюис?
«Отличный».
Мохаммед Али?
«Отлично-прекрасный».
Назову это GOAT.
Напомним, что Усик и Дюбуа проведут реванш 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Их первый поединок состоялся в августе 2023 года и закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.
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