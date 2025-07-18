Олег Шумейко

Главный тренер сборной Украины по волейболу Рауль Лосано в интервью Суспільне Спорт высказался о выступлении команды в Лиге наций:

С каждым матчем мы эволюционируем. Возможно, завтра или послезавтра эволюция продолжится. Это нормальная ситуация.

О включении в заявку центрального блокировщика Челеняка

Он очень хорошо тренировался на этой неделе: в нападении, на блоке и подаче. Для будущего сборной Украины это очень важный игрок. Он молод, но на будущее – очень важен.

О сохранении места в Лиге наций на следующий сезон

Это очень важные соревнования для всех сборных. Отбор на Олимпиаду происходит по рейтингу, важно улучшать позиции. Сейчас важно (выиграть) еще один или два матча, чтобы отобраться в Финал восьми.

Напомним, что 18 июля украинцы сыграют в ЛН-2025 с национальной командой Сербии. Трансляция матча Украина – Сербия.