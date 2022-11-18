Промоутер Джошуа стал менее категоричным насчет потенциального срыва поединка Усика с Фьюри из-за Хрговича

Фото: Matchroom

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью Youtube каналу промоутерской организации поделился своим видением ситуации по организации поединка за звание абсолютного чемпиона между Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO) и Александром Усиком (20-0, 13 KO) и влиянием на нее Филипа Хрговича (15-0, 12 KO):



Мы также хорошо знаем и организаторов в Саудовской Аравии, которые очень тяжело работают в поединке за звание абсолютного чемпиона. Я общался с ними и у них были определенные беспокойства. Этот бой важен для бокса, но также Хргович – непременный претендент. Я уверен, что будет решение… Сейчас они говорят о хронологической ситуации, возможно, о претендентстве по линии WBA тоже. Насколько я понимаю это Даниэль Дюбуа.

Это то, что происходит с унификациями и боями за «абсолюта», но я уверен, что ситуацию удастся распутать.