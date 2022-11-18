Промоутер Джошуа стал менее категоричным насчет потенциального срыва поединка Усика с Фьюри из-за Хрговича
Промоутер Джошуа заявил, что в ближайший год Усик начнет отдавать чемпионские титулы
В случае, если ему удастся победить Фьюри
18 ноября 10:59
Фото: Matchroom
Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что в случае проведения поединка за звание абсолютного чемпиона между Александром Усиком (20-0, 13 KO) и Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO) победитель будет отказываться от титулов:
Я думаю, что пояса будут становиться вакантными в следующие 6-12 месяцев. Так всегда происходит, когда есть абсолютный чемпион. Так что сейчас это о позиционировании себя – Диллиан Уайт, Энтони Джошуа, конечно же. Чтобы была возможность сразиться за звание чемпиона хэвивейта. Джошуа может сразиться с победителем поединка Уайлдер – Руиз за пояс WBC, может сразиться с Хрговичем.
Уайт может сразиться с Джо Джойсом за титул WBO. Есть куча возможных сценариев и давление со стороны официальных претендентов будет продолжаться, это естественно, когда есть унифицированный и потенциально абсолютный чемпион.
Хирн считает, что ситуация с Филипом Хрговичем (15-0, 12 KO) скоро разрешится.
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