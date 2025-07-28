Владимир Кириченко

Бывший британский боксер Спенсер Оливер поделился мыслями по поводу слухов о возможном поединке экс-чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) с олимпийским чемпионом-2016 французом Тони Йокой (14-3, 11 КО).

Ходят слухи о возможном бое между Энтони Джошуа и Тони Йокой. Вы же знаете их обоих, не так ли?

«Я тоже слышал этот слух, и я рад, что мы его обсуждаем. Думаю, мы будем первыми, кто заговорит об этом».

Как вы думаете, они действительно собираются драться? Джошуа и Йока. Что вы думаете?

«Я скажу это прямо сейчас – есть большая вероятность. Два олимпийских чемпиона, которые сойдутся на ринге. Тони Йока пытается восстановить свою карьеру – он пережил трудный период, проиграв таким соперникам, в частности Карлосу Такаму. Но он выиграл последние три боя, последний из которых был в июне (на самом деле в мае – прим.). Он сейчас находится в процессе восстановления, так же как и Энтони Джошуа.

Разве это не логично? Два олимпийских чемпиона, между ними уже есть история. Это был бы классный бой. Его легко будет продать, и я бы с удовольствием это увидел».

В последнем поединке 17 мая этого года Йока одолел единогласным решением судей Арслана Яллиева.

35-летний Джошуа, который выиграл Олимпиаду-2012 в супертяжелом весе, последний бой провел в сентябре прошлого года, досрочно проиграв Даниелю Дюбуа.

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