Промоутер Ломаченко предложил Беринчику бой со своим топовым подопечным

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Чемпион EBU и WBO International Денис Беринчик (17-0, 9 KO) рассказал, кто может быть его следующим соперником:



Есть также Исаак Крус, который в рейтинге WBO второй, когда я третий. Можно было бы с ним побоксировать, если это будет назначенный бой WBO, за звание официального претендента. В своем возрасте можно с каждым боксировать, нужно только хорошо подготовиться и одерживать победу.