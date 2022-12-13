В 2023 году может состояться бой за звание «абсолюта» Ломаченко – Беринчик
Промоутер Ломаченко предложил Беринчику бой со своим топовым подопечным
Помимо Стивенсона также у Дениса есть вариант с Крусом
13 декабря 16:37
Фото: Instagram
Чемпион EBU и WBO International Денис Беринчик (17-0, 9 KO) рассказал, кто может быть его следующим соперником:
Предлагал Боб Арум. Если выиграю поединок, можно встретиться с Шакуром Стивенсоном. Опять же, это ринг будет наверняка Америки, Top Rank. Виделись с Бобом Арумом, и он говорил, что может быть следующий бой с Шакуром Стивенсоном. Мы еще не отбоксировали, поэтому сказали, что можем подумать после бокса (поединка с Менди – XSPORT). Виллами по воде.
Есть также Исаак Крус, который в рейтинге WBO второй, когда я третий. Можно было бы с ним побоксировать, если это будет назначенный бой WBO, за звание официального претендента. В своем возрасте можно с каждым боксировать, нужно только хорошо подготовиться и одерживать победу.
Беринчик следующий поединок в Украине хочет провести во Дворце спорта.
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