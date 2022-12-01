Хэйни-старший: «Все сейчас делают невероятную работу, чтобы организовать этот бой Девина с Ломаченко»
Промоутер Ломаченко рассказал, когда стоит ожидать анонс поединка с Хэйни
Василий получит шанс сразиться за звание абсолютного чемпиона
01 декабря 21:34
Фото: Top Rank
Глава Top Rank Боб Арум рассказал Pro Boxing Fans, что переговоры по поединку Василия Ломаченко (17-2, 11 KO) и абсолютного чемпиона Дэвина Хэйни (29-0, 15 KO) на заключительном этапе:
Да, все почти завершено. Мы определяем место и дату и скоро мы анонсируем бой.
Напомним, что Александр Усик (20-0, 13 KO) отправился на бой Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO), несмотря на угрозы.
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