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Промоутер Усика: «Ничего изменить невозможно – поединок с Хрговичем должен состояться»

Красюк подробно рассказал о ситуации с титулом IBF
Бокс Профессиональный бокс
02 декабря 16:25
Промоутер Усика: «Ничего изменить невозможно – поединок с Хрговичем должен состояться»
Фото: Matchroom

Промоутер Александра Усика (20-0, 13 KO) Александр Красюк в интервью BoxOffice прояснил ситуацию с назначением промоутерских торгов на бой украинца в Филипом Хрговичем (15-0, 12 KO):

Эдди Хирн делает свою работу и делает ее хорошо. Его боксер в андеркарде Усик – Джошуа II со скрипом, с искрами и очень тяжело, но все же победил оппонента и стал обязательным претендентом. Даже не смотря на то, что за порядком его очередь была просрочена. Короче, он стал обязательным соискателем и этот факт зафиксирован.

IBF четкая организация в плане выполнения правил, они обожглись очень сильно несколько десятков лет назад, выплатили штрафы и сейчас прочно следуют всем правилам. И Хирн, будучи промоутером Хрговича, а второе, более важное, не имея отношения к большому поединку… Правильно было принять определенные меры, чтобы иметь отношение к большому поединку. План сработал.

Юридически продавили IBF, чтобы организация вышла с объявлением по сроку в 30 дней на переговоры. По правилам IBF, промоутер может выйти из переговоров в любую секунду, заявив о необходимости мгновенных торгов. Что Хирн и сделал. Мы отказываемся от переговоров и уходим на торги. Это значит, что нет возможности о чем-либо договариваться.

С момента объявления даты промоутерских торгов ничего изменить невозможно. Это точно, и этот поединок должен состояться.

Промоутер Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO) считает, что в случае победы над Дереком Чисорой (33-12, 23 KO) «Цыганский король» должен сразиться с Усиком.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Александр Усик Филип Хргович

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