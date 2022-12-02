Промоутер Усика: «Ничего изменить невозможно – поединок с Хрговичем должен состояться»

Фото: Matchroom

Промоутер Александра Усика (20-0, 13 KO) Александр Красюк в интервью BoxOffice прояснил ситуацию с назначением промоутерских торгов на бой украинца в Филипом Хрговичем (15-0, 12 KO):



IBF четкая организация в плане выполнения правил, они обожглись очень сильно несколько десятков лет назад, выплатили штрафы и сейчас прочно следуют всем правилам. И Хирн, будучи промоутером Хрговича, а второе, более важное, не имея отношения к большому поединку… Правильно было принять определенные меры, чтобы иметь отношение к большому поединку. План сработал.

Юридически продавили IBF, чтобы организация вышла с объявлением по сроку в 30 дней на переговоры. По правилам IBF, промоутер может выйти из переговоров в любую секунду, заявив о необходимости мгновенных торгов. Что Хирн и сделал. Мы отказываемся от переговоров и уходим на торги. Это значит, что нет возможности о чем-либо договариваться.

С момента объявления даты промоутерских торгов ничего изменить невозможно. Это точно, и этот поединок должен состояться.