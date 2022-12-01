Промоутер Усика заявил, что украинец нескоро подерется с Уайлдером из-за уважения к правилам

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Промоутер Александра Усика (20-0, 13 KO) Александр Красюк заявил, что бой украинца с Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 KO) состоится нескоро, если вообще будет проведен:



Но, возможно, Уайлдер появится где-нибудь посередине, если он будет в форме и готов сразиться. Уайлдер хорошо знаком с лагерем Усика, потому что его тренер был, пожалуй, самым долгоиграющим членом команды спарринг партнеров Александра. Я помню, что он посетил около пяти лагерей. Так что он все знает, у них очень хорошие отношения с Усиком. Он знает, как усердно Александр работает в лагере.

Это может быть хорошее сражение. Возможно, это будет противостояние скорости ног, боксерскому интеллекту против очень жесткого правого прямого или хука. Когда вылетает этот удар, ты не видишь, хук это или прямой. Но это все равно очень хорошее и интересное сражение для фанатов бокса.