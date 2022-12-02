«Цыганского короля» не испугался. Усик приедет на бой Фьюри, несмотря на угрозы

Британец обещал дать Александру пощечину

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Обладатель титулов WBO/WBA/IBF/IBO/The Ring Александр Усик (20-0, 13 KO) приедет в Лондон на поединок чемпиона WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO) с Дереком Чисорой (33-12 , 23 KO).



В команде «Цыганского короля» сообщили, что украинец прилетит в Великобританию уже в пятницу, в преддверии поединка. Отметим, что Фьюри не будет рад увидеть Усика – Тайсон пообещал дать украинцу пощечину.

Промоутер Фьюри желает как можно быстрее перейти к организации поединка за звание абсолютного чемпиона.