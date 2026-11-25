Обладатель титула WBC в полусреднем дивизионе американец Райан Гарсия (26-2, 21 КО) сообщил дату своего следующего поединка.

«Мой следующий бой подтвержден на 6 февраля. На DAZN – при любых обстоятельствах».

Была информация, что Гарсия и Теофимо Лопес ведут продвинутые переговоры о объединительном поединке 6 февраля. Райан и 49-летний Флойд Мэйуэзер также выражали желание провести бой между собой.

Перед этим Гарсия написал, что готов заменить обладателя титула WBO Девина Хейни (33-0, 15 КО) в бою против чемпиона IBF в полусреднем весе Лиама Паро (28-1, 16 КО).

«Лиам Паро, я готов драться с тобой, даже если узнаю о бое всего за 4 недели. Если ты решишь отказаться... Этот парень (Хейни – прим.) явно замышляет что-то недоброе».