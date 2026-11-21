Владимир Кириченко

Президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Хильберто Мендоса официально подтвердил позицию организации относительно чемпиона мира в полусреднем весе американца Теофимо Лопеса (23-2, 13 КО).

Глава WBA заявил, что американец не получал никакого специального разрешения на объединительный поединок. Поэтому Лопес должен провести следующий бой против обязательного претендента – британца Джека Каттеролла, или же освободить чемпионский пояс.

No special permit has been granted to Teófimo Lopez. @WBABoxing #wba — Gilberto J Mendoza (@GilberticoWBA) November 20, 2026

Напомним, промоутер Оскар Де Ла Хойя сообщил, что переговоры о бое между Лопесом и чемпионом мира WBC Райаном Гарсией почти завершены, а сам поединок планируется провести 6 февраля 2027 года в Нью-Йорке или Лас-Вегасе. Этот бой может потерять статус объединительного.

Британец категорически отказывается брать компенсацию за любую сумму и настаивает на своем праве на титульный шанс.