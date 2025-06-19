Владимир Кириченко

Возможен реванш двух британцев – Конора Бенна (23-1, 14 KO) и чемпиона IBO в среднем весе Криса Юбенка-младшего (35-3, 25 КО) может не состояться 27 сентября. Об этом сообщает Talksport.

По информации источника, бой может быть перенесен из-за календаря АПЛ, так как лондонский Тоттенхэм будет принимать Вулверхэмптон именно в этот день.

Ведется поиск альтернативных дат. Одной из них является 20 сентября, так как «шпоры» в этот день сыграют выездной матч против Брайтона.

Напомним, 27 апреля на ивенте в Лондоне Юбенк-младший победил Бенна единогласным решением судей (116:112, 116:112, 116:112).

Ранее сообщалось, что реванш состоится 27 сентября на арене Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне.

Стали известны возможные места проведения реванша Юбенк-младший – Бенн.