Рогава победил Стальченко единогласным решением судей на Гран-при WBC
Цотне сохранил свой ноль в графе поражений
около 1 часа назад
Украинцы Цотне Рогава (12-0, 8 КО) и Виталий Стальченко (10-1, 6 КО) встретились в очном поединке во втором раунде боксерского Гран-при WBC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Рогава одержал победу единогласным решением судей: один из них насчитал 60-54, еще двое — 58-56.
Напомним, в первом раунде турнира Рогава досрочно победил австралийца Льюиса Кларка (6-2, 3 КО), тогда как Стальченко одолел боснийца Дулана Раджича (0-1) по очкам.
WBC за день до боев Гран-при изменила соперников четырем украинцам.
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