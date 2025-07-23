Олег Гончар

Регулярный чемпион WBA в полусреднем весе Роландо Ромеро (17-2, 13 КО) в интервью Boxing Scene прокомментировал возможный поединок с 46-летним экс-чемпионом в восьми весовых категориях Менни Пакьяо (62-8-3, 39 КО).

Ромеро видит в этом бою шанс войти в Зал славы, ведь победа над легендой, такой как Пакьяо, стала бы значительным достижением.

"Член Зала славы в моем резюме, кто бы этого не хотел? Это самый простой способ попасть в Зал славы". Роландо Ромеро

Ромеро подчеркнул, что бой с Пакьяо был бы интересен для болельщиков и подтвердил бы его высокий уровень. Боксер считает, что вызов от легенды свидетельствует о его потенциале и способности привлекать внимание к поединку.

По словам Роландо, мотивация для него — не деньги, а спортивная слава.

Комментируя недавний бой Пакьяо против Марио Барриоса, который завершился ничьей, Ромеро отметил, что видел победу Менни, хотя признал, что Барриос доминировал в последних трех раундах.

Напомним, ранее Тимоти Брэдли назвал бой Пакьяо – Барриос разочаровывающим и призвал чемпиона завершить карьеру.