Олег Гончар

Экс-чемпион мира Тимоти Брэдли выразил разочарование боем между 46-летним Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 КО) и чемпионом WBC в полусреднем весе Марио Барриосом (29-2-2, 18 КО), который завершился ничьей, передает портал Boxing News 24.

Брэдли похвалил судейство, назвав его безупречным, но отметил, что отдал бы победу Барриосу. В то же время он считает ничью справедливым результатом. По его словам, бой напоминал спарринг высокого уровня, подобный поединку Серрано против Тейлора, но не оправдал ожиданий.

Если ты не можешь победить 46-летнего Пакьяо – тебе не место на ринге.

Тимоти отметил, что Пакьяо выглядел медленнее, чем раньше, пропуская удары, которые обычно избегал, а Барриос не продемонстрировал нужной решительности. Брэдли раскритиковал отсутствие у Барриоса "сердца" и призвал его завершить карьеру.

Это вторая подряд ничья для Барриоса, который в ноябре 2024 года также свел вничью бой против Абеля Рамоса.

Напомним, ESPN включил 46-летнего Пакьяо в ТОП-10 полусредневесов.

Также Пакьяо после боя с Барриосом ответил, продолжит ли свою карьеру.