Росадо после двух лет простоя вернулся на ринг с сокрушительным нокаутом
Американец завершил бой в первом раунде
около 1 часа назад
В Лонг-Биче (США) состоялся вечер бокса, где 39-летний американец Габриэль Росадо (27-17-1, 16 КО) вернулся после двухлетнего перерыва в бою в полутяжелом дивизионе против аргентинца Криспуло Хавьера Андино (26-18-1, 12 КО)
В первом раунде Росадо набросился на соперника и серией ударов отправил того в нокаут.
Благодаря победе Росадо прервал серию из четырех поражений от Хайме Мунгии, Шейна Мозли-младшего, Али Ахмедова и Бектемира Меликузиева.
Напомним, Реджис Прогрейс выжил в войне с Диасом и одержал победу.
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