Олег керамист

В Лонг-Биче (США) состоялся вечер бокса, где 39-летний американец Габриэль Росадо (27-17-1, 16 КО) вернулся после двухлетнего перерыва в бою в полутяжелом дивизионе против аргентинца Криспуло Хавьера Андино (26-18-1, 12 КО)

В первом раунде Росадо набросился на соперника и серией ударов отправил того в нокаут.

He’s back! Gabriel Rosado (27-17-1) 🇺🇸 makes a successful return to the light heavyweight division after over two years, stopping Crispulo Javier Andino (26-18-1) 🇦🇷 in the first round in Long Beach, California.



#RosadoAndino pic.twitter.com/92BWXpr8Mf — Permante (@PermantexG) August 3, 2025

Благодаря победе Росадо прервал серию из четырех поражений от Хайме Мунгии, Шейна Мозли-младшего, Али Ахмедова и Бектемира Меликузиева.

Напомним, Реджис Прогрейс выжил в войне с Диасом и одержал победу.