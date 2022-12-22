Рой Джонс назвал причину поражения Джошуа в реванше с Усиком

Легенда отметил, что Энтони не хватило просчитанной агрессии

Рой Джонс-младший / Фото: Sky Sports

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс в интервью YouTube-каналу iD Boxing рассказал, чего не хватило Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) во втором бою с Александром Усиком (20-0, 13 КО).

«Вопрос не в том, что нужно делать, а в том, чтобы у тебя была продумана агрессия. Ты должен рассчитать свою агрессию. Ты не можешь просто сказать: «Я буду агрессивным». Нет, Усик был готов к этому. Тебе необходима просчитанная агрессивность. Это значит, что у тебя есть способы атаковать, но ты должен делать это осмотрительно, чтобы он не понял, что происходит. Понимаете меня? Вы понимаете, а вот Джошуа – нет. И никто не объяснил ему это таким образом, поэтому Энтони просто шел вперед, и это не сработало. Усик просто подготовился к этому».

Напомним, у Усика готовы провести поединок против Фьюри до 4 марта.