Сепеда о бое с Шакуром: «Я молюсь, чтобы он стоял и дрался со мной»
Временный чемпион WBC пригрозил своему сопернику
30 минут назад
Шакур Стивенсон / Фото - Yahoo
Временный чемпион WBC в легком дивизионе американец Уильям Сепеда (33-0, 27 KO) для The Ring поделился мыслями о поединке против чемпиона WBC в этом же весе Шакура Стивенсона (22-0, 10 КО).
«Я молюсь, чтобы он стоял и дрался со мной. Вот это мне нравится. Этого я хочу.
Но он еще не получал ударов от меня. Он еще не чувствовал ни одного моего удара по корпусу. Так что, когда почувствует – надеюсь, все же будет стоять и драться. Но я сомневаюсь в этом».
Отметим, что Сепеда родился в мексиканском городе Сан-Матео-Атенко.
Поединок между боксерами состоится 12 июля на стадионе Луи Армстронга в Нью-Йорке.
Напомним, Шакур заявил, что надерет зад своему соотечественнику.