Временный чемпион WBC в легком дивизионе американец Уильям Сепеда (33-0, 27 KO) для The Ring поделился мыслями о поединке против чемпиона WBC в этом же весе Шакура Стивенсона (22-0, 10 КО).

«Я молюсь, чтобы он стоял и дрался со мной. Вот это мне нравится. Этого я хочу.

Но он еще не получал ударов от меня. Он еще не чувствовал ни одного моего удара по корпусу. Так что, когда почувствует – надеюсь, все же будет стоять и драться. Но я сомневаюсь в этом».