Временный чемпион мира по версии WBC в легком дивизионе Уильям Сепеда (33-0, 27 KO) обратился к обладателю полноценного титула чемпиона в этом весе Шакуру Стивенсону (22-0, 10 КО).

«Привет, друзья! С вами ваш друг Вильям Сепеда. Я только что завершил пробежку, подводя итоги недели.

Я услышал некоторые комментарии от нашего соперника. Просто хочу сказать ему: начинай тренироваться, не расслабляйся, отнесись к этому бою серьезно.

Мы должны подарить зрителям хорошее шоу, ведь уже 12 июля вы услышите: «И новый [чемпион Вильям Сепеда] из Сан-Матео-Атенко».