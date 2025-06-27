Сепеда – Стивенсону: «Начинай тренироваться, отнесись к этому бою серьезно»
Временный чемпион WBC стремится подарить фанатам шоу
около 1 часа назад
Временный чемпион мира по версии WBC в легком дивизионе Уильям Сепеда (33-0, 27 KO) обратился к обладателю полноценного титула чемпиона в этом весе Шакуру Стивенсону (22-0, 10 КО).
«Привет, друзья! С вами ваш друг Вильям Сепеда. Я только что завершил пробежку, подводя итоги недели.
Я услышал некоторые комментарии от нашего соперника. Просто хочу сказать ему: начинай тренироваться, не расслабляйся, отнесись к этому бою серьезно.
Мы должны подарить зрителям хорошее шоу, ведь уже 12 июля вы услышите: «И новый [чемпион Вильям Сепеда] из Сан-Матео-Атенко».
Отметим, что Сепеда родился в мексиканском городе Сан-Матео-Атенко.
Поединок между боксерами состоится 12 июля на стадионе Луи Армстронга в Нью-Йорке.
Напомним, The Ring анонсировало грандиозный вечер бокса с боями Берланга – Шираз и Стивенсон – Сепеда.