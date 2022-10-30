Шакур Стивенсон: «Я завоевал пояс в полулегком весе, тоже самое сделаю и в легком дивизионе»
Шакур Стивенсон по итогам боя с Ортисом назвал Ломаченко очень медленным и старым
Американец уверен, что Василий не победит Хэйни
30 октября 12:45
Шакур Стивенсон
Бывший чемпион в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (19-0, 9 КО) по итогам боя Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) и Джеймена Ортиса (16-1-1, 8 КО) заявил, что украинец выглядит медленным и старым.
«Девин Хэйни его побьет. Он уже не тот боец, каким был раньше. Он очень медленный и выглядит слишком старым».
Напомним, ранее Ломаченко выиграл в тяжелом поединке у Ортиса.
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