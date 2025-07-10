Шакур Стивенсон включил Усика в топ-3 боксеров планеты
Американец разместил украинца Александра Усика на третьем месте
около 2 часов назад
Непобедимый чемпион мира в трех весовых категориях, американец Шакур Стивенсон (22-0, 10 КО), поделился своей версией тройки лучших боксеров современности в подкасте Ариэля Хельвани.
На первом месте — Терренс Кроуфорд. Затем — Дмитрий Бивол. Мне очень нравится Бивол, он не получает той оценки, которую заслуживает. Он победил двух выдающихся боксеров. На мой взгляд, он выиграл оба боя с Бетербиевым. И третьим… пусть это будет Александр Усик. Ведь сравнивать тяжеловесов с представителями других дивизионов сложно.
Поединок между Сепедой и Шакуром Стивенсоном состоится 12 июля на стадионе Луи Армстронга в Нью-Йорке.
Де Ла Хойя спрогнозировал результат титульного боя Сепеда – Шакур.
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