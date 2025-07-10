Оскар Де Ла Хойя, промоутер временного чемпиона WBC Вильяма Сепеды (33-0, 27 KO), считает, что его клиент победит обладателя титула WBC в легком весе Шакура Стивенсона (22-0, 10 КО).

В своем комментарии Де Ла Хойя сравнил Стивенсона с Флойдом Мейвезером, а Сепеду – с Хосе Луисом Кастильо. Цитирует Оскара badlefthook.com.

«Вот мое экспертное мнение о бое Шакур Стивенсон – Уильям Сепеда. Каким боксером является Шакур Стивенсон? Точно таким, как Флойд Мейвезер. Он умеет боксировать, имеет отличное движение ног, держит корпус прямо, защищается плечом и обладает всеми этими хорошими качествами. У него прекрасный джеб, а правой рукой он наносит точные, меткие удары.

Но знаете что? Флойд Мейвезер проиграл Хосе Луису Кастильо (в 2002 году Мейвезер дважды решением судей победил Кастильо – прим.), который напоминает мне Уильяма Сепеду, только Сепеда наносит больше ударов.

Подумайте, я считаю, что у Флойда были хрупкие руки – у Шакура Стивенсона тоже.

Если Уильям Сепеда пойдет вперед, будет наносить удары, будет очень внимательным, двигая головой из стороны в сторону и выбрасывая джеб – то эта защитная техника [Шакура] просто не способна остановить джеб, чтобы спасти тебя. Пробивай по корпусу, бей по груди, загоняй соперника в угол и продолжай засыпать сериями ударов.

Уильям Сепеда, вероятно, имеет самую высокую производительность во всем боксе. Так что я прогнозирую победу Сепеды – решением судей или даже досрочно.

Я обожаю Шакура, он замечательный человек, но Уильям – это мой человек».