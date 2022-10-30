Портер: «Не думаю, что Канело победит Бивола в реванше»
Шон Портер прокомментировал победу Ломаченко над Ортисом
Шон считает, что бой был равным
30 октября 22:46
Шон Портер / Фото: boxingsceneБывший чемпион мира Шон Портер (31-4-1, 17 KO) в Twitter опубликовал пост, в котором поделился мнением от поединка Ломаченко – Ортис.
Отличное, близкое сражение. У меня на карточке получилась разница в два раунда.
С нетерпением жду, когда проанализирую этот бой в выпуске The Porter Way Podcast на этой неделе. Эпизод выйдет во вторник.
Ломаченко опубликовал пост, в котором пожелал всем мира.
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