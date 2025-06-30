Олег Гончар

Американский боксер лёгкого веса Флойд Скофилд (19-0, 13 КО) поделился эмоциями после молниеносной досрочной победы над экс-чемпионом Тевином Фармером (33-9-1, 8 КО) в Анахайме.

Поединок завершился техническим нокаутом на 78-й секунде первого раунда после того как Скофилд отправил соперника в два нокдауна, продемонстрировав впечатляющую скорость и точность.

Скофилд признался, что после волны критики всерьёз задумывался о завершении карьеры. Однако именно поддержка его маленького сына помогла пережить сложный период и не сойти с выбранного пути.

Также боксер напомнил о незавершённом противостоянии с чемпионом WBC в лёгком весе Шакуром Стивенсоном, подчеркнув, что их бой всё равно состоится, и он реализует задуманное ещё с февраля.

Напомним, поединок со Стивенсоном должен был состояться 22 февраля 2025 года, но Скофилд снялся из-за проблем со здоровьем.