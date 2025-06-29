Олег Гончар

В Анахайме (США) в легком весе молодой американский талант Флойд Скофилд (19-0, 13 КО) молниеносно расправился с экс-чемпионом мира, соотечественником Тевином Фармером (33-9-1, 8 КО).

Бой начался с взрывного старта и уже на первых секундах Скофилд отправил Фармера в нокдаун идеальной комбинацией из двух ударов.

Шокированный Фармер поднялся, но было видно, что он не готов продолжать. Быстро случился второй нокдаун, но рефери дал ему возможность еще раз подняться. После следующих ударов рефери остановил бой.

Floyd Schofield just annihilated Tevin Farmer in the first round 😳pic.twitter.com/jTcGer5akM — Happy Punch (@HappyPunch) June 29, 2025

Результат: победа Скофилда техническим нокаутом в первом раунде.

Ранее в Анахайме Джейк Пол победил Хулио Сесара Чавеса-младшего.

Также Хильберто Рамирес в тяжелом бою одолел Юниера Дортикоса.