Скофилд неожиданно уничтожил Фармера
Флойд разбил бывшего чемпиона Тевина молниеносной атакой в первые секунды боя
около 1 часа назад
В Анахайме (США) в легком весе молодой американский талант Флойд Скофилд (19-0, 13 КО) молниеносно расправился с экс-чемпионом мира, соотечественником Тевином Фармером (33-9-1, 8 КО).
Бой начался с взрывного старта и уже на первых секундах Скофилд отправил Фармера в нокдаун идеальной комбинацией из двух ударов.
Шокированный Фармер поднялся, но было видно, что он не готов продолжать. Быстро случился второй нокдаун, но рефери дал ему возможность еще раз подняться. После следующих ударов рефери остановил бой.
Результат: победа Скофилда техническим нокаутом в первом раунде.
Ранее в Анахайме Джейк Пол победил Хулио Сесара Чавеса-младшего.
Также Хильберто Рамирес в тяжелом бою одолел Юниера Дортикоса.