Олег Гончар

Аргентинский боксер Хуан Мануэль Альборнос, который должен был сразиться с украинцем Александром Соломенниковым (16-1, 8 КО) во втором круге Гран-при WBC в полулегком весе, провалил процедуру взвешивания и был дисквалифицирован. Об этом в Instagram сообщила промоутерская компания Top Boxing Generation.

Поединок между Соломенниковым и Альборносом был запланирован на 21 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Промоутеры Top Boxing Generation в течение дня пытались урегулировать ситуацию, но в настоящее время нет окончательной информации, выйдет ли Соломенников на ринг.

Александр имеет статус запасного бойца на турнире, что дает ему шанс выступить в случае других непредвиденных обстоятельств.

Напомним, ранее Данило Лозан ярко выиграл свой поединок и вышел в четвертьфинал.