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Стали известны гонорары Джейка Пола и Андерсона Силвы
Блогер заработал 1,5 миллиона долларов
30 октября 19:42
Джейк Пол и Андерсон Силва / Фото: cnnСтали известны гонорары американца Джейка Пола и бывшего чемпиона UFC бразильца Андерсона Силвы.
По информации Draftkings, гарантированный гонорар Пола составил 1,5 млн долларов. Также, блогер получит 65% от продажи платных трансляций (PPV). Гонорар Силвы составил 500 тыс. долларов плюс 35% от продажи платных трансляций.
Напомним, что Пол выиграл у Андерсона Силвы.
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