Владимир Кириченко

Украинский тяжеловес Сергей Радченко (11-8, 5 КО) для SportBusiness.Media рассказал, когда проведет свой следующий поединок.

Когда в следующий раз мы увидим Вас на ринге?

«Вскоре будем обсуждать этот вопрос с моим промоутером. Надеюсь, что уже совсем скоро – возможно, через 2-3 месяца. Все будет зависеть от того, когда будут проводиться турниры по профессиональному боксу в Украине».

Напомним, что 1 мая в Претории, ЮАР, состоялся поединок между Радченко и Кевином Лереной за титул чемпиона мира в бриджервейте по версии WBC, которым владел южноафриканский боксер.

Украинец во 2-м раунде дважды побывал в нокдауне. Когда Радченко оказался на канвасе в начале 3-го раунда, угол 38-летнего украинца выбросил полотенце и рефери остановил бой.