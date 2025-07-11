Стало известно, кто будет бороться за освобожденный титул IBF, оставленный Эннисом.
Эти боксеры уже встречались на ринге
около 1 часа назад
Промоутерская компания Matchroom Boxing подтвердила, что на кону реванша между североирландским боксером полусреднего дивизиона Льюисом Крокером (21-0, 11 КО) и ирландцем Пэдди Донованом (14-1, 11 КО) будет стоять вакантный титул IBF.
Это произошло после того, как его официально освободил Джарон Эннис.
Дата и место проведения станут известны позже.
Первый бой между боксерами состоялся в начале марта. В конце 8-го раунда Донован отправил Крокера в нокдаун, затем пошел добивать, нанеся удар после гонга. Рефери дисквалифицировал Пэдди.
После семи раундов Донован лидировал на карточках судей – 67-65 и дважды 69-63.
Ранее сообщалось, что Эннис может провести титульный бой против обидчика Богачука.