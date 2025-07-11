Владимир Кириченко

Промоутерская компания Matchroom Boxing подтвердила, что на кону реванша между североирландским боксером полусреднего дивизиона Льюисом Крокером (21-0, 11 КО) и ирландцем Пэдди Донованом (14-1, 11 КО) будет стоять вакантный титул IBF.

Это произошло после того, как его официально освободил Джарон Эннис.

Дата и место проведения станут известны позже.

Following @JaronEnnis vacating the IBF World Welterweight title and moving up, the rematch just got bigger 👑 @lewiscrocker1 @PaddyDonovan23



Date and venue coming soon 🔥#CrockerDonovan2 | @DAZNBoxing pic.twitter.com/lHDIOFebBy — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) July 10, 2025

Первый бой между боксерами состоялся в начале марта. В конце 8-го раунда Донован отправил Крокера в нокдаун, затем пошел добивать, нанеся удар после гонга. Рефери дисквалифицировал Пэдди.

После семи раундов Донован лидировал на карточках судей – 67-65 и дважды 69-63.

Ранее сообщалось, что Эннис может провести титульный бой против обидчика Богачука.